KONJIŠKA KRONIKA Zmerjala soseda, izgubljeni dron in najdeni denar

Redko se zgodi, da bi vsi dogodki v policijskem poročilu bili omembe vredni, a tokrat temu je tako. Konjiški policisti minili teden sicer niso imeli obilice dela, so se pa ukvarjali s primeri, s katerimi se ne srečujejo ravno vsakodnevno.

Vsi že dobro poznate vsestransko uporabne drone. Ti letajo po zraku in nekaj se jih pri tem tudi izgubi. Bolj redki pa so primeri, ko se dron izgubi s kovčkom vred. Prav to se je pripetilo v prostorih konjiškega servisa Avto Krka. Občanka, ki ga je našla, ga je prinesla na policijo, kako naprej, pa že dobro vedo.

Druga občanka je imela ravno obratne težave. Na počivališču v Tepanju je pogrešila mobilni telefon. Naredili so zapisnik, ki ji bo prav prišel le primeru, da bodo napravo nekako le našli.

Iz tega lahko potegnemo srečen konec zgodbe raztresenega občana, ki je v konjiškem Sparu v reži bankomata pozabil denar. Tega je zdaj prevzel na policiji, kjer se je bržčas tudi izdatno zahvalil poštenemu najditelju.

Še primera, povezana s hrupom Konjičan je sporočil policistom, da ga je napadla soseda in ga še malo ozmerjala. Za takšne primere imajo tudi konjiški policisti na zalogi dovolj obrazcev plačilnih nalogov, enega so izpolnili in ga kršiteljici potisnili v roke.

Kmalu zatem so morali pisati že naslednjega. Tokrat je sosede motila glasba. Nekoliko zaradi jakosti, malo pa tudi zaradi zvrsti. A o okusih se ne razpravlja, zako policisti z mladoletnim kršiteljem niso izgubljali besed, so pa obvestili njegovo mamo, kaj več pa bo izvedela, ko bo obiskala sodišče in prebirala obdolžilni predlog.