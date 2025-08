KONJIŠKA KRONIKA Zbiratelj registrskih tablic

Če odmislimo tragedijo na Štajerski avtocesti, je minuli teden na cestah konjiškega območja minil relativno mirno. Policisti so obravnavali kolesarko, ki je zaradi prehitre vožnje padla v Tepanju, pridržali so še voznika, ki je skozi Konjice vozil pijan in odklonil strokovni pregled. Ostal je tudi brez vozniške.

Po konjiških koncih se očitno potepa zbiratelj registrskih tablic. Te so najprej izginile z osebnega avtomobila, nato še z mopeda. Po navadi jih policisti najdejo na kakšnem vozilu, ki ne bi smelo biti na cesti, enako velja tudi za tiste, ki jih vozijo.

Preiskujejo tudi, kaj je neznanca napeljalo, da je v Zrečah namerno poškodoval žaluzije na objektu. Če ga najdejo, bo to pisalo v kazenski ovadbi.

Svoje kolo pa je pogrešil Konjičan. Gre za tako imenovano mladinsko kolo znamke Camaro, ki si ga je nekdo močno zaželel. Ko ga dobijo, si ovadbe ne bo želel, jo bo pa zanesljivo dobil.