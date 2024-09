KONJIŠKA KRONIKA Zaradi psov pujs ne bo dočakal kolin, konj hodil po golf igrišču

Prvi septembrski teden je tudi pri konjiških policistih na srečo minil brez udeležbe šolarjev v nevarnih prometnih situacijah. Drugih dogodkov ni manjkalo, večinoma pa so se nabrali na kontu kršitev javnega reda in miru.

Kadar pes ugrizne človeka, je to delo za policiste. Kadar dva psa pogrizeta pujsa, pa prav tako. In to se je zgodilo v okolici Loč, na dvorišču domačije, kjer se je prašič prosto sprehajal. Od nekod sta se vzela psa in ga zdelala do te mere, da veterinarju ni ostalo druge, kot da ga evtanazira. Čigava sta bila napadalna nemška ovčarja, policijski viri ne navajajo, zato ne vemo, ali so lastnika že prepoznali. V vsakem primeru bo v kratkem prebiral odločbo o prekršku, svoje bodo dodali tudi veterinarji, pa verjetno še lastnik pokojnega pujsa, ki mu ni bilo usojeno dočakati kolin.

Naslednja živalska prihaja s konjiškega golf igrišča. Po njem se je sprehajal konj, končalo pa se precej bolj srečno, kot v prejšnji zgodbi. Žrebec je bržčas preskočil ogrado in malce zadihal zrak svobode. Ponj je prišel lastnik in ga vrnil za plot, ki ga bo v prihodnje najbrž nekoliko povišal, sicer bi ga v kratkem znova utegnili poklicati in spraševati, če morda pogreša konja.

Zadnja dogodivščina sodi na področje glasbe. V noči na nedeljo, ko se mnogi nadejajo daljšega spanca, jim je tega kratil kršitelj, ki si je z udarnimi toni dal malo duška. Patrulja mu je dopovedala, da to ni lepo, da njegova priljubljena glasbena zvrst morda le ni všeč prav vsem, in da naj se v prihodnje izogiba takšnemu veseljačenju. Glasbo je nato utišal

PŠ