KONJIŠKA KRONIKA Zalezoval sosedo, lažni prodajalec stroja

Za konjiškimi policisti je eden bolj delovnih tednov. Tokrat so prevladovali dogodki s področja družinske zakonodaje oziroma izrekanja ukrepov prepovedi približevanja in kršitve le teh. Med ostalim dogajanjem povzemamo naslednje.

Najprej o pripetljaju, ki bi tudi lahko bil povezan z družinsko zakonodajo, pa ni. Konjičanka se je policistom potožila, da se ne more otresti soseda. Ta naj bi jo nenehno opazoval, jo klical po telefonu in pošiljal sporočila. Takšno izkazovanje naklonjenosti jo je prestrašilo, pa so k nadležnemu sosedu stopili še uniformirani možje in zbrali podatke za kazensko ovadbo.

V okolici Konjic je nekdo naplahtal domačina s tem, ko mu je lažno prikazoval podatke o delovnem stroju, ki ga je prodajal. Kupec je nasedel in na račun prodajalca nakazal konkreten znesek. Stroja nato ni dobil, za prodajalcem se je izgubila sled, toda preko številke bančnega računa ga bodo gotovo kmalu našli.

V Zrečah je bilo nekaj težav z vozili. Občan je prijavil, da mu je nekdo polomil anteno in razbil zunanje vzvratno ogledalo. Ustavili so tudi mladoletnega mopedista in videli, da je vozilo nekoliko predelano, zato se je moral od njega začasno posloviti. Ali ga bo še kdaj vozil, pa bo odločalo sodišče.