KONJIŠKA KRONIKA Zaletavali so se v divjad in pozabljali denar

Za konjiškimi policisti je znova teden, ko so si vestno beležili prometne nesreče, nekaj jih je bilo tudi s pobegom. A tokrat še veliko bolj izstopajo nesreče, v katerih je bila vpletena divjad. Bilo jih je kar devet.

Vozniki bodo očitno morali biti pozorni tudi na ta del prometnih veščin. Tudi zato, ker srne, zajci, medvedi, veverice in druge živali niso odškodninsko odgovorne. Če ne prej, so zdaj to ugotovili vozniki, ki so jim pred avto skakale srne. To se je zgodilo v Stenici, Zečah, Prežigalu, Škednju, Spodnjih Stranicah, Stenici, Žičah, Podobu in Novem Tepanju. Policisti v teh primerih odstopijo od ogleda.

In spet smo pri starih zgodbah z izgubljenim in pozabljenim denarjem. Na bankomatu pri konjiškem Sparu je občan pozabil 50 evrov, pošteni najditelj pa je bankovec prinesel na policijsko postajo. Enako je storil tudi poštenjak, ki je šop bankovcev našel na bankomatu pri konjiškem Tušu. Poštenjakov v tem delu regije res ne manjka, pozabljivcev pa tudi ne.

Ne manjka pa niti naivnežev in lahkovernežev, ki navkljub mnogim opozorilom nasedajo na mamljive, a prazne obljube spletnih goljufov. Tako se je policistom potožil Zrečan, ki je na elektronski naslov prejel sporočilo in povezavo na spletno stran, kamor je vpisal svoje bančne podatke. Namesto, da bi denar dobil, kakor se je nadejal, ga je izgubil. Veliko sreče bo potrebno, da ga bo kdaj dobil nazaj.

Splet pa ni rodovitna njiva samo za goljufe, temveč tudi za tiste, ki radi grozijo. Konjičan je takšno grožnjo prejel od znanca, jo natisnil in odnesel k možem postave. Ti so se s pošiljateljem še malo pogovorili, nato pa tožilcem podali kazensko ovadbo, kjer storilcu – ja, tudi to je grožnja – grozi vsaj denarna kazen.