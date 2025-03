KONJIŠKA KRONIKA Zaklenil šolske datoteke, pobasal drobiž hitre blagajne

Kakor da že navadnih prometnih nesreč ne bi bilo dovolj, so konjiški policisti minuli teden obravnavali kar tri nesreče s pobegom. V Zrečah zaradi prekratke varnostne razdalje motorista, v Draži vasi zaradi vožnje po napačnem voznem pasu, v Žičah pa je počilo na parkirišču. Bilo je še nekaj drugih dogodkov.

Očitno dober poznavalec računalništva si je privoščil neslano šalo, lahko pa da je v ozadju še kaj drugega, ko je neupravičeno vstopil v računalniški sistem konjiške osnovne šole ter namestil aplikacijo in s kodo zaklenil vse datoteke. Delovanje informacijskega sistema je bilo močno ovirano, za dostop do zaklenjenih datotek je poslal navodila, verjetno z izsiljevalsko vsebino. Ali gre za kakšnega hekerja, ali pa za nekoga s slabimi ocenami, policisti še preiskujejo.

Približno toliko dela bo policija imela tudi z ugotavljanjem, kdo je pozabljivi Konjičanki pod nosom odnesel denar, ki ji ga je po nakupu v eni od tukajšnjih trgovin vrnila avtomatska blagajna. Nakupovalki se je očitno preveč mudilo, nepridiprav pa ni izpustil priložnosti. Morda si bodo lahko kaj pomagali z nadzornimi kamerami.

Poleg treh smučarskih nesreč so policisti na Rogli nekaj časa porabili tudi za ugotavljanje vzroka požara na osebnem avtomobilu, ki je zagorel v predelu motorja. Ogenj je lastnik pogasil sam, preiskovalci pa so pod pokrovom motorja našli kos rokavice, ki se je zagrela in zagorela. Tujo krivdo so izključili, kar najbrž pomeni, da je rokavica pripadala lastniku vozila, lahko pa tudi kakšnemu pozabljivemu mehaniku.