KONJIŠKA KRONIKA Voznica v hlod, šofer v motorista

Eden bolj mirnih tednov je za konjiškimi policisti. Nekaj zanimivejših dogodkov se je kljub temu nabralo.

Že velikokrat smo posvarili pred odgovornim ravnanjem lastnikov štirinožcev, a se še vedno zgodi kaj nepredvidljivega, četudi na lahkotnem sprehodu. Če vaš pes ugrizne drugega psa, kar se je nedavno zgodilo v Konjicah, boste odgovarjali in plačali vi, ne pa vaš ljubljenček. Ker te zadeve niso poceni, je morda boljše investirati v kakšen močan povodec, predvsem pa dobro pasjo šolo, ter imeti oči več deset metrov spredaj.

Živali zase torej niso odgovorne, ljudje pač smo in to je zdaj spoznala Konjičanka, ki je razbijala po stanovanjskem bloku. Nekdo je poklical patruljo, če ne drugega, bo kršiteljica morala poravnati vse stroške, kaj pa jo je tako močno razburilo, bo pojasnila pristojnemu organu.

V hlod ob cesti pa se je zaletela voznica na Kamni gori, ki je vozila preblizu roba. Policisti so jo nagradili s plačilnim nalogom, kaj pa sta dejala lastnik hloda in njen mož, nikoli ne bomo izvedeli.

V Draži vasi pa gojijo drugačno panogo, ki bi ji lahko rekli tudi vzvratno zaletavanje v motoriste. To je v petek uspelo šoferju tovornjaka, prav tako je za nagrado domov prinesel plačilni nalog.