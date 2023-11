KONJIŠKA KRONIKA Vozili po nogometni površini, zaradi mačke v drevo

Tudi na Konjiškem v zadnjem času policisti beležijo porast števila vlomov v stanovanjske in druge objekte. Občane zato naprošajo, naj v primeru, ko v okolici objektov opazijo gibanje in zadrževanje neznancev, to sporočijo policistom. Ti še poizvedujejo za storilci, ki so v nedeljo v Zrečah vlomili v hišo, a jih je zalotil lastnik.

Nevsakdanjo zabavo si je na Rogli omislila skupina voznikov, ki se je vozila po tamkajšnjem nogometnem igrišču. Najbrž se niso vprašali, koliko ekip visokega ranga je moči nabiralo na tej zelenici, ki jo bodo zdaj pregledali in v primeru škode primaknili še zahtevek k odločbi o hitrem postopku.

Prihaja pa tudi do lažnih prijav. To si je privoščil Konjičan, ki je naznanil kršitev javnega reda in miru. Ker se je izkazalo, da ni bilo nič od tega, so možje postave segli v žep in iz njega izvlekli plačilni nalog zaradi lažne naznanitve.

Čisto prava pa je bila tatvina goriva na Petrolovem servisu v Tepanju. Tujec, ki ga še iščejo, morda ni vedel, da se na naših črpalkah gorivo pač plačuje, zato je kar odpeljal. Ko ga bodo prijeli, bo poleg računa za gorivo dobil še tistega za poduk o načinih poravnavanja obveznosti v našem plačilnem sistemu.

V enako kategorijo sodi tudi tatvina nafte iz dveh tujih tovornjakov na omenjeni lokaciji. Gre za večjo količino goriva in če verjamete, je za takšno opravilo potrebno kar veliko znanja, spretnosti, predvsem pa sreče.

Raztresenost se ni maščevala občanki, ki je v Tuševi konjiški trgovini v reži bankomata pozabila denar. Še istega dne je bankovce prevzela na policiji, potem ko je predočila potrdilo o opravljeni transakciji.

Končajmo s hišnimi ljubljenci, ki pa so tokrat poskrbeli za prometno nesrečo. Voznica v Stranicah se je izogibala mački in se zaletela v drevo. Mačka je preživela, voznica ni staknila niti praske, le avto ne izgleda več dobro.