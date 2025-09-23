KONJIŠKA KRONIKA V ospredju vragolije na cestah

V zadnjem tednu so pri delu konjiških policistov izrazito prevladovali dogodki v prometu. Ob tem omenimo še tatvino avtomobilske prikolice v Vitanju in denarnice v Zrečah. Kaj vse se je dogajalo na cestah, povzemamo v nadaljevanju.

Nekaj alkoholnega zaleta iz vikenda je na cesto prenesel voznik osebnega avta, ki so mu možje postave izmerili ravno dovolj – 0,63 miligramov – da bo zdaj imel težave. Pridržali so ga in mu vzeli vozniško, na sodišču pa se bo pogovoril, kako, kdaj in če sploh jo bo dobil nazaj.

V naslednjih dveh primerov imata glavno vlogo voznici iz Konjic. Prva je nekomu vozila preveč »za ritjo«, kakor pravimo v žargonu, se vanj zaletela in prejela plačilni nalog. Drugi so v plačilni nalog napisali nepravilni premik, kar je botrovalo trčenju, zato bo poleg svoje morala poravnati tudi škodo na drugem vozilu.

Žička Kartuzija ni le lokacija znamenitega samostana, je tudi občasno prizorišče neljubih dogodkov v prometu. Ker so ceste tam nekoliko ožje, je voznik v soboto peljal malce preblizu desnemu robu in se tam srečal z betonsko ograjo. Domov je prišel slabe volje, z razbitim vozilom in plačilnim nalogom v žepu.

Nedeljo pa si bo zapomnil voznik v Zrečah, saj je policistom lahko le odkimal, ko so ga povprašali za vozniško, prikimal pa, ko so ga pobarali glede alkohola. Ključe je moral predati, ostalo pa bo pojasnjeval sodnikom.