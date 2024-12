KONJIŠKA KRONIKA Ukradli denarnico, drva, žgane pijače

Konjiški policisti so minuli teden zasegli vozili voznikova, ki sta vozila brez vozniške in pijana. Oba bosta svoje početje morala zagovarjati tudi na sodišču. S plačilnim nalogom je prišel domov voznik osebnega vozila, ki je na prehodu za pešce v Slovenskih Konjicah zbil pešca in ga lažje ranil. Na bencinskem servisu Tepanje so znova zabeležili krajo goriva, tokrat je voznik tujih registrskih tablic natočil za dobrih 40 evrov goriva ter odpeljal, ne da bi poravnal račun.

Med ostalimi dogodki najprej nekaj o tatovih. V konjiškem trgovskem centu sta neznanca ukradla kar za 800 evrov žganih pijač, potem ko sta izkoristila odsotnost trgovcev v alkoholnem delu prodajalne. Zaloga bo gotovo zadoščala za vse bližajoče se praznike.

Še bolj predrzen je bil nekdo, ki se je v trgovini Ločah mimo blagajne izmuznil v garderobo zaposlenih in tam iz uslužbenki ukradel denarnico.

V Zbelovem je občanka opazila, da ji je nekdo ukradel drva. Nekomu je bržčas zmanjkalo denarja za ogrevanje, pa si je tople zimske dni zamislil po svoje.

Med tatvine s pridihom pozabljivosti lahko pripišemo tudi primer Konjičanke, ki je na bankomatu opravila dvig gotovine in jo je nato pozabila v reži. Tisti, ki je prišel za njo, ni med najbolj poštenimi, saj zneska ni odnesel na policijo, temveč ga je pobasal v žep. Če ga dobijo, mu bo verjetno zelo nerodno.

Pa še opozorilo policije, da bo ta mesec pred trgovinami še več tako imenovanih pobiralcev prostovoljnih prispevkov. Običajno gre za osebe, ki slabo ali pa sploh nič ne govorijo slovensko, znajo pa biti nadležni, tudi vsiljivi. Če pri sebi nimajo odločbe, ki jim dovoljuje takšno zbiranje denarja, je njihovo početje nezakonito.