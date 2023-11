KONJIŠKA KRONIKA Udaril je bivšo, pes pa ogrizel lovca

Osem prometnih nesreč je zaznamovalo delo konjiških policistov v zadnjem tednu. K sreči pri nobeni ni bilo hujših posledic, vsem povzročiteljem so za spomin izdali plačilne naloge.

V okolici Loč so policisti v dveh zaporednih dnevih imeli v delu primera, ki bi lahko bila tudi povezana. Prvega dne so mrko zrli v zunajzakonskega partnerja, ki je svoji izbranki grozil. Ali se je potem, ko so mu izrekli prepoved približevanja in ga kazensko ovadili, tudi kaj pomiril, ni znano. Kakor tudi ne, ali je naslednjega dne prav ta partner, ki mu je že bila izrečena prepoved približevanja, grozil še mladoletni hčeri ter udaril partnerko, ki jo policijski viri zdaj že navajajo kot bivšo.

Pri Uniorju v Vitanju je nekoga zelo motil električni vodnik, pa se je znesel nad njim. Konjičanka je skoraj istočasno policistom prijavila, da ji je nekdo na parkirišču v Mariboru poškodoval vozilo. V obeh primerih se je za storilcema izgubila sled, zato bodo policisti zadevi sklenili s poročilom na tožilstvo.

Končali bomo – uganili ste – znova s štirinožci, ki so v večini primerov prav prijetni življenjski spremljevalci, lahko pa lastnikom povzročajo tudi velike stroške. Tako so se lovci v Žički Gorci tistega dne v družbi psov odpravili na skupinski lov. Dva sta se gledala po strani in se kmalu tudi spopadla. Lovec ju je skušal spraviti narazen, pa je pes še njega oklal po rokah. Njegovemu lastniku bodo izdali odločbo, gotovo pa že sam dobro ve, kaj bo v njej pisalo in koliko ga bo to stalo.