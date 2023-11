KONJIŠKA KRONIKA Turisti delali na črno, ploščico pozabil v trezorju

Konjiški policisti so v zadnjem tednu imeli v delu štiri prometne nesreče, tudi eno s pobegom, ter tri primeri vožnje pod alkoholom. Najbolj se je »izkazal« Zrečan, ki so mu izmerili 0,94 miligramov. Ker ni imel niti veljavne vozniške, so mu zasegli tudi vozilo.

V okolici Konjic so trije tujci opravljali dela na stanovanjski hiši. To samo po sebi ne bi bilo nič nenavadnega, če ne ne bili zidarji pri nas prijavljeni kot turisti. V zvezi z delom na črno jih bodo še malo povprašali na pristojnem prekrškovnem organu.

Previdno z denarjem v kibernetskem okolju je svarilo, ki ga v želji po hitrem in lahkem zaslužku marsikdo spregleda. Tudi Konjičan, ki je po spletni aplikaciji vlagal in menjaval kripto kupone, je med njimi. Ker so ga ogoljufali, je zadevo prijavil, zdaj upa, da bodo nepridiprave našli možje postave.

Srečo je imel lastnik bančnega sefa. V trezorjih, kjer lastniki pregledujejo vsebino sefov, je pozabil zlato ploščico z vgravirano številko. Ko bo dokazal, da je njegova, mu jo bodo vrnili.

Vprašanje pa je, ali se lastnik avtomobila, ki ga je nekdo v Vešeniku malo pobarval s sprejem, lahko nadeja povrnitve škode, saj gre za namerno poškodovanje. Za zdaj so spisali zgolj ovadbo zoper neznanega storilca.