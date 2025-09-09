KONJIŠKA KRONIKA Trkal pri bivši, tepli so se in si grozili

Prvi šolski teden se je močno odrazil tudi pri delu konjiških policistov, ki so razen prvega šolskega dneva imeli neprimerno več intervencij, kot običajno. Nekatere od njih povzemamo, a se bomo omejili zgolj na tiste, kjer so se udeleženci gledali po strani.

V okolici Konjic je prišlo do prepira, ki je prerasel v pretep, a ker se eden od razgretežev nikakor ni pomiril, si je prislužil penzion na policijski postaji. Zjutraj so mu izstavili še račun v obliki plačilnega naloga, vse skupaj bo pojasnjeval tudi na sodišču.

Občanka je prijavila, kako ji znanec grozi, da jo bo napadel. Zapisali so si njegove podatke, naprej se bodo z njim ubadali tožilci. Grožnje je prijavil še Konjičan, ki je besede neznanca vzel resno in se je počutil ogroženega. Resno so pristopili tudi policisti in storilec bo kmalu prebiral vsebino ovadbe.

Neporavnane račune imata najbrž tudi nekdanja partnerja iz Konjic. Oškodovanka je prijavila, da ji nekdo vztrajno trka na vrata. Možje postave so hitro ugotovili, da gre za njenega bivšega, ki pa ga oškodovanka menda ne želi več videti, on pa tega ne razume. Da s takšnimi prijavami ni heca in da ima policija bolj resno delo, so dejali obema. In je očitno zaleglo.

Konjiške policiste so poklicali tudi iz sosednje Slovenske Bistrice, kjer sta si v lase skočila oče in sin. Tudi v tem primeru so kršitelja nagradili z globo.

Kot se spodobi, končajmo s pretepom. Ta je izbruhnil v gostinskem lokalu na območju Loč. Ob prihodu patrulja sta jo protagonista že ucvrla, a ker ju poznajo, bo oba kmalu dohitela globa.