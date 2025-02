KONJIŠKA KRONIKA Treščil v drog in pobegnil, z nožem opletal pred trgovino

V Tepanju, Dobrnežu in Škednju je minuli teden prišlo do prometnih nesreč. Vse so se k sreči končale zgolj z zvito pločevino. Policistom so prijavili še dve nesreči na smučišču na Rogli.

V četrti prometni nesreči, zgodila se je v Žičah, je trčenju sledil še pobeg. Za zdaj policisti še ne vedo, kdo je sedel za volanom avtomobila, ki se je najprej zaletel v električni drog, nato pa še v ograjo pri stanovanjski hiši. Avto je najbrž toliko poškodovan, da ga bodo zlahka prepoznali pri kakšnem kleparju in ličarju, vozniku pa je verjetno bilo tudi malce nerodno, lahko da je bil tudi alkoholno podkrepljen, pa ke rajši pohodil plin, kot pa svoj ponos. A zdaj ga bo vse skupaj stalo bistveno več.

Psihiatri v Vojniku so pod drobnogled vzeli občana, ki je prejšnji teden pred Mercatorjevo trgovino v Zrečah z nožem grozil vsepovprek. Možje postave so mu ga sicer vzeli, kar pa ga ni pomirilo, zato so ga morali pridržati .To mu ni bilo všeč in se je uprl, pa so mu nataknili še lisice. Ker ni bilo jasno, kaj ga je prijelo in kaj privedlo k takšnemu vedenju, so poklicali dežurnega zdravnika, ta pa ni okleval in je odredil prisilno hospitalizacijo. Malo ga bodo opazovali, potem pa spisali ovadbo.

Morda se bo zvonjenje po toči še izplačalo Konjičanu, ki je domačim policistom potožil, da ga je v Italiji za nos potegnil nek apeninski goljuf. Kaj natanko mu je ušpičil, viri ne navajajo, so pa konjiški policisti vse skupaj zapakirali in poslali v delo italijanskim kolegom, poročilo pa v branje celjskim tožilcem.