KONJIŠKA KRONIKA Srna pod kolesi, priljubljene lokacije bencinskih servisov

Tudi konjiški policisti so minuli teden opazili začetek sezone dimniških požarov, do prvega je prišlo v Podpeči pri Dravinji. Ogledali so si še vlom v garažo in nekaj prometnih nesreč, bilo pa je še nekaj ostalega dogajanja.

Nekaj časa nismo govorili o tem, zdaj pa se je spet zgodilo. Bližnje srečanje z divjadjo je imel voznik avtomobila na relaciji Stranice-Vitanje. Za srno je bilo srečanje usodno, voznika čakajo številne sitnosti z uveljavljanjem zavarovanja in popravilom, policisti pa so odstopili od ogleda.

Neznancem je znova v oči padla Petrolova prodajalna v Ločah. Nič kaj sofisticiran pristop nista ubrala vlomilca, saj sta z betonskim tlakovcem preprosto razbila steklo na vhodnih vratih. In vse to zavoljo manjše količine cigaret, ki sta jih odnesla. Upati je, da so vsaj nadzorne kamere zadostne ločljivosti, da ju bo roka pravice hitro zgrabila.

Bencinski servisi pa niso namenjeni zgolj točenju goriva in vlamljanju, temveč tudi krajam večinoma nafte. V Tepanju je šofer prijavil, da so mu ponoči ukradli kar 700 litrov tega goriva. Zdaj bodo storilce skušali poiskati, dotlej bo kazenska ovadba v rubriki, kjer so imena, vsebovala prazno polje.