KONJIŠKA KRONIKA Spletno izsiljevanje, pes zadavil kokoš

Šest prometnih nesreč so v minulem tednu obravnavali konjiški policisti. Lahko bi prišlo tudi do sedme, saj so policistom sporočili, da naj bi v Tepanju na cesti ležal moški. Izkazalo se je, da ga je obšla slabost, zato je sedel na pločnik. Zanj so ustrezno poskrbeli.

V Istem kraju so imeli možje v modrem tudi drugačna opravila. Spraševali so se, kdo bi lahko s parkiranega traktorja snel in ukradel nekaj uporabnih delov. Odgovor bodo imeli, ko jim bo nepridiprav padel v roke, dotlej pa bodo celjski tožilci pripravili vse potrebno.

Težav in preglavic, povezanih s spletom, kamor se vse bolj seli naše življenje, kar ni konca. Na policijski postaji so si zapisali primer občana, ki je na internetu navezal stik z osebo, nakar so ga začeli izsiljevati za denar. Opozorila na previdnost večinoma izzvenijo v prazno, dodajmo pa nasvet, da spletni blišč in sladke obljube ne prinašata lepšega življenja, prej nasprotno.

V Zrečah pa so morali posredovati zaradi očitno preveč lačnega in neposlušnega štirinožca, ki je svoj nagon uveljavil na kokoši. Tej seveda ni bilo več pomoči, a ker pes ni bil ustrezno zavaroval, bo njegov lastnik kar globoko segel v žep. Spisali mu bodo odločbo o prekršku zaradi kršitve zakona o zaščiti živali, kaj pa bo storil lastnik rajnke kokoši, pa verjetno ne bomo nikoli izvedeli.