KONJIŠKA KRONIKA Sosedski odnosi in grožnje

Nekaj lažjih prometnih nesreč in nekaj pobegov po trčenju na parkiriščih so minuli teden obravnavali konjiški policisti. Med ostalim so v okolici Stranic opravili hišno preiskavo ter zasegli nekaj sadik konoplje in orožje, njihovega lastnika pa kazensko ovadili.

Najprej o dveh Konjičanih, ki se bosta v kratkem zagovarjala pred sodnikom. Prvi se je z znancem zapletel v prepir, nakar so zapele pesti in znanec je z lažjimi telesnimi poškodbami podal prijavo. Drugi se je ravno tako spravil na znanca, a s to razliko, da mu je buške obljubil po družabnih omrežjih. Pa so policisti stopili še do njega.

S sosedi je lepo imeti dobre odnose, vselej pa to ne gre, kar je spoznala občanka iz okolice Zreč. Sosed jo je ozmerjal, jo žalil in kričal nanjo. Ker se tega ne počne, bo podrobnosti prebral v odločbi o prekršku, ki bo seveda tudi ustrezno valorizirana.

In že smo pri glasbi, brez katere v življenju pač ne gre. A če ta pljuska k sosedom, ki morda ravno niso pristaši nam priljubljenih viž, nastopijo težave in to je uvidela vesela druščina v Konjicah, ko so jim mrki možje postave potrkali na duri. Opozorilo je zaleglo, kršiteljica pa je prihranila nekaj evrov.

Temu pa se ni mogel izogniti občan Loč, ki je policistom podal lažjo izjavo o prepiru in pretepu v tamkajšnjem gostinskem lokalu.

Resnična pa je bila prijava njegovega sokrajana, ki je policistom povedal, da mu je sosed odtujil nekaj dreves. Kako bi lahko kršitelj kar vzel drevesa, je zanimalo tudi policiste, ki pa so ob prihodu spoznali, da gre za mejni spor, za kar bosta morala protagonista na verjetno kar dolgotrajno pravdo, ne pa na policijo.