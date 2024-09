KONJIŠKA KRONIKA Sin razgrajal, soseda navijala glasbo, znanec zadržal denar

Konjiške policiste je v prejšnjem tednu okupiralo delo z iskanjem pobeglega storilca prometne nesreče v Vitanju, in tatu, ki je v Spodnjem Grušovju izpraznil rezervoar tovornega vozila. Našteli so še nekatere druge varnostne dogodke.

Najprej alkoholno razgrajaški pripetljaj. Zaskrbljena Konjičanka je poklicala policiste in jim hitela pojasnjevati, da se je domov priklatil močno pijan sin in začel razgrajati. Umiriti se ni nameraval niti ob prihodu mrkih mož postave, zato so ga vzeli s seboj in mu namenili posteljo, zjutraj pa še račun v obliki plačilnega naloga.

Glasbenih navdušencev niti v Konjicah ne manjka. Skoraj vsak teden se nekdo prelevi v DJ-ja brez empatije do sostanovalcev. Konjičanki, ki je pozabila, kjer se na njeni aparaturi nahaja gumb za glasnost, so ji ga prišli pokazal fantje v modrem. Svetovali so ji, naj tega nikar ne počne več, saj bi njeno ljubezen do glasbe hitro lahko tudi valorizirali. Opozorilo je zaleglo, zato so se obrnili in odšli.

In še primer, zakaj ljudje izgubljamo medsebojno zaupanje. Na policijo se je zglasil Zrečan in povedal, da je znancu posodil denar, ker je očitno nasedel njegovi izmišljeni zgodbi. Ta mu ni ga ni vrnil, kot je bilo dogovorjeno, pa bodo okoliščine malo raziskali, potem pa napisali kazensko ovadbo.