KONJIŠKA KRONIKA Še ena žrtev spletne prevare, dvema zasegli vozili

V zadnjem tednu je bilo znova nekoliko več prometnih dogodkov, ki so jih morali obravnavati konjiški policisti. Bržčas najnevarnejša je bila sobotna vožnja v napačno smer po avtocestnem odseku med Celjem in Tepanjem. Tam je voznik zapustil avtocesto in pri tem povzročil prometno nesrečo.

Ostanimo še malo na cestah. Zadnji teden sta se dva voznika vsaj začasno morala posloviti od volana oziroma krmila. Ključe je na območju Zbelovega policistom najprej predal voznik, ki se mu že predhodno vzeli vozniško, a se je očitno na to požvižgal, iz istega razloga pa nato še motorist v Tepanju, ki so ga ustavili, ker je preveč privijal plin. Oba bosta svoje videnje dogodkov pojasnjevala tudi sodnikom.

V cestno kategorijo sodi še voznica, ki je na bencinskem servisu v Osredku natočila za 72 evrov goriva, pozabila pa poravnati račun. Ta bo zdaj še nekaj višji, sploh ko bodo svoje dodali še tožilci.

Pa smo splet pri spletu in kriptovalutah. Nekdo je Konjičanko spravil v zmoto, saj mu je nasedla, da ima na eni od spletnih aplikacij odprt račun za trgovanje z njimi. Natvezil je, da ima na njem 15 tisočakov, kar jo je očitno premamilo, pa mu je zaupala svoj transakcijski račun, ki ga je seveda hitro izpraznil. Zdaj ga iščejo.

V okolici Loč je osumljeni s poslovnega računa, odprtega pri OTP banki, vzel večjo vsoto in jo nakazal na račun nekega podjetja v Nemčiji. Podrobnosti niso znane, na dlani pa je, da bo v kratkem prebral vsebino kazenske ovadbe.