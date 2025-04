KONJIŠKA KRONIKA S štirikolesniki po trgu in parku, zaspal pri trgovini

Boljše vremenske razmere na ceste privabijo več voznikov, pa tudi več divjadi. Tako so konjiški policisti v minulem tednu med številnimi prometnimi nesrečami obravnavali tudi štiri trčenja z divjadjo in sicer v Ločah, Spodnjih Stranicah, Dobrnežu in Zečah.

Za ene zabava, za druge zgražanje, za policiste pa težava in dodatno delo predstavljata primera voznikov štirikolesnikov, ki so svoje zmogljivosti in potrpljenje sokrajanov preizkušali po Starem trgu v Konjicah in nato še po bližnjem parku. Ko bodo trojico izsledili, bodo morali najti dobro razlago za svoje početje.

V kraju Hudinja je nekdo namenoma razbil šipo in okensko žaluzijo na stanovanjski hiši. Kaj ga je k temu privedlo, bo morda povedal policistom, ko jim bo padel v roke, in tudi tožilcem, ki že pripravljajo ovadbo.

Bolje jo bo odnesel vandal, ki se je na konjiškem parkirišču z ostrim predmetom lotil avtomobila. Oškodovani lastnik je namreč odstopil od pregona, saj se mu s takšnimi tiči ne da izgubljati časa, pa še dosežeš ne veliko.

Neškodljiv, a nekoliko moteč je bil Konjičan, ki je na poti domov omagal pod alkoholnim prijemi pri eni od trgovin in tam sladko zaspal. Prebudil se je s plačilnim nalogom v žepu in spoznal, da bi ga spanec v kakšnem penzionu ali hostlu stal enako ali celo manj, pa še zbudil ga ne bi nihče.

Končajmo v Zrečah, ki s svojimi trgovinami dostikrat gostujejo v naši rubriki. Tokrat so v eni od prodajaln imeli stranko, ki je blagajničarko zaprosila za menjavo denarja, pri tem pa jo ogoljufala za 105 evrov. Policisti zdaj poizvedujejo, le kdo bi to lahko bil.