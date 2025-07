KONJIŠKA KRONIKA S skiroji po trgu, zamahnil po kolesarju

Niti minuli teden se konjiški policisti na cestah niso dolgočasili. Ukvarjali so se vinjenimi, prehitrimi in pobeglimi vozniki ter tistimi, ki jim je pred kolesa skočila divjad. Eno vozilo je zaradi napake tudi zagorelo med vožnjo. Ceste pa so postregle tudi z drugačnimi dogodivščinami.

V kategorijo neumnosti, ki jih počenjajo na cestah, sodi tudi naslednji dogodek, čeravno se je zgodil na konjiškem Starem trgu. Tam si je skupina objestnežev privoščila vratolomno vožnjo z e-skiroji in mopedi, eden pa tudi s kros motorjem. Zdaj policisti drugega za drugim vnašajo imena kršiteljev na seznam tistih, ki jih bo treba ustrezno sankcionirati.

Neposredno z denarjem sta povezana pripetljaja v Konjicah. Prvemu v pravnem izražanju pravimo zatajitev, drugemu pa preprosto – poštenost. Občanka je v reži bankomata namreč pozabila denar, tega je v žep pospravil prvi, ki je prišel mimo. Kdo je bil, še ugotavljajo. Občan pa je na postajo prinesel denarnico z gotovino, ki jo nekdo izgubil. Lastnika so hitro našli, prav tako hitro je tudi prišel po izgubljeno.

Pojdimo nazaj ceste. Policisti so v Stranicah malo nadzirali promet, pri tem pa pri enem od voznikov našli bokser. Čemu ga je imel v avtomobilu, najbrž ni znal pojasniti, manj neznank bo gotovo v odločbi o prekršku, ki jo bo v kratkem dobil.

Brez bokserja, a gotovo dovolj resen, pa je bil incident v okolici Loč, ko je kršitelj z roko zamahnil po kolesarju, ki je pripeljal mimo. Kje tičijo razlogi za zamahovanje, bo lahko pojasnjeval pristojnemu organu, v koliko bo vložil ugovor zoper odločbo o prekršku.