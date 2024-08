KONJIŠKA KRONIKA Rovaril po lokalu, pretep na veselici

Prometne nesreče, kraje, vlomi in tatvine so bili znova sestavni del opravil konjiških policistov. Obravnavali so tudi drugačne primere.

Po starih dobrih običajih je tistega dne bilo v enem od zreških gostinskih lokalov. Eden od gostov ni bi ravno najbolje razpoložen, pa je zganjal kraval. To ni bilo všeč gostom, osebju, niti policistom, ki so ga prišli pomirit. A ker si ni dal ničesar dopovedati, so ga vzeli s seboj. Ko je prišel k sebi in so se mu oči zbistrile, je razločno lahko prebral znesek na plačilnem nalogo. Ali ga je naposled to pomirilo, pa ne vemo.

Stare običaje negujejo tudi v Draži vasi, kjer veselice očitno niti dandanes ne minejo brez ravsanja. Tudi tokrat je temu bilo tako. Možje postave so se z vpletenimi malo pogovorili, nato pa prekrškovni postopek uvedli za le enega, ki se je verjetno najbolj petelinil.

Kdo ve kakšne vrste tatiči se potikajo po zreških hotelih in izkoriščajo turistično gnečo. A tokrat niso delovali v škodo gostov, temveč hotelirjev, ki so naenkrat pogrešili denar. Storilce čaka kazenska ovadba, ko jim bodo stopili na prste.