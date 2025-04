KONJIŠKA KRONIKA Razbita avto in garažna vrata, kadila v lokalu

Konjiški policisti so minuli teden imeli v delu tri prometne nesreče, ki pa so se končale povsem različno – v Konjicah z dogovorom udeležencev, v Ločah s pobegom, v Žičah pa s hudimi telesnimi poškodbami. Še nekaj drugih predprazničnih dogodivščin je bilo.

Policiste je občan obvestil, da mu je nekdo poškodoval vozilo. Stvar ni tako preprosta, saj je prijavitelj v daljšem časovnem obdobju vozilo parkiral na več mestih – od Vitanja do Konjic. Tisti policist, ki bo ugotovil, kdo in kdaj mu je avtomobil poškodoval, si bo verjetno prislužil napredovanje.

Enako bi lahko dejali za primer drugega oškodovanca, ki ima avtomobil sicer nedotaknjen, garažna vrata pa poškodovana. Preden se je odpravil zdoma, so bila še cela, ko se je čez mesec dni vrnil, je bilo že vse drugače.

Pred časom je bilo kajenje cigaret v gostinskih lokalih nekaj povsem normalnega, danes pa si tisti, ki so pozabili na prepoved, lahko nakopljejo resne težave. Možje v modrem so med kontrolo v enem od konjiških lokalov opazili, da gosta neizmerno uživata v omamnem dimu. Užitek so jima seveda pokvarili, zdaj pa se bo z njima ukvarjal še zdravstveni inšpektorat.