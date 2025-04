KONJIŠKA KRONIKA Priberačili za plačilo globe

V treh prometnih nesrečah, ki so jih konjiški policisti obravnavali v minulem tednu, je bila ena od udeleženk lažje telesno poškodovana, pri eni nesreči pa je šlo za pobeg. Tudi v tem zapisu se bomo izognili prvoaprilskim šalam, čeravno bi marsikateri dogodek sodil mednje.

Ko smo ravno pri pobegih – takšen primer se je zgodil tudi v Zrečah. Toda pobegnil je rjav pes, potem ko je vanj trčila voznica osebnega avtomobila. Zdaj policija išče dotičnega psa in naproša občane, da jim o štirinožcu posredujejo podatke, če jih le imajo. Zaradi lažje razjasnitve okoliščin, so še pripisali.

Zaušnico ali nekaj podobnega je sredi tedna dobila Konjičanka. Ne od moža, marveč od soobčanke. Zdravnikom je potožila zaradi lažje poškodbe, policistom pa zaradi napada. Vzroka zanj ne poznamo, imena kršiteljice tudi ne, so si ga pa zapisali možje postave in ga vnesli na plačilni nalog.

Da se beračenje na javnem mestu ne spodobi, so pred kratkim ugotovili tujci, ki so se tovrstne obrti lotili na konjiškem območju. Očitno so bili pri tem uspešni, saj so policistom poravnali globo na kraju, kjer so jim stopili na prste.

Še manj se spodobi krasti, četudi gre za parfume, ki jih je storilec, ki je rovaril po eni od konjiških trgovin, morda kanil pokloniti izbranki. Če je temu res tako, bo pisalo v kazenski ovadbi, morda pa si bo naslednjič omislil kakšno manj varovano tarčo.