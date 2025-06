KONJIŠKA KRONIKA Priberačila sta globo in kazen

Glede na število varnostnih pojavov je bil minuli teden za konjiške policiste gotovo najbolj delaven v tem letu. Izrazito izstopale so tatvine in prometne nesreče. Letnemu času primerno je bilo tudi več kršitev javnega reda in miru.

Iz konjiškega trgovskega centra so policistom prijavili, da v trgovini in pred njo nekdo berači in to tako vsiljivo, da gre že vsem na živce, saj vznemirja nakupovalce in zaposlene. Prišla je patrulja in napisala plačilni nalog, znesek pa je bil gotovo višji od vsote, ki jo je uspel izvabiti od ljudi.

Povsem enako je že naslednjega dne ugotovila Romunka, ki se je pobiranja prostovoljnih prispevkov – kakor se temu zdaj reče – lotila na prav tako prijazen način, kot njen predhodnik. Razlika je bila le v tem, da je padla pod drug zakon in jo je doletela mandatna kazen.

V Zrečah so imeli javno prireditev, na njej pa občana, ki se je vedel po svoje, ne ozirajoč se na opozorila varnostnikov. Ko je ugledal modre uniforme, v njih pa mrke može, ga je vse minilo, pomiril se je, a v še večjem miru je lahko nato prebiral obrazložitev, zakaj je zdaj dolžan državi.

V sfero vandalizma gresta še naslednji dve zreški dogodivščini. Nekdo se je v nočnih urah lotil razbijanja parkiranih avtomobilov. Na prvem je bilo za poldrugega tisočaka škode, nakar se je verjetno isti storilec lotil še dveh, nato pa se je znesel tudi nad vhodom v bližnji stanovanjski blok. Škode je za pet tisočakov, ko bo varuhom reda padel v roke, pa bo v žep segel še mnogo globje.