KONJIŠKA KRONIKA Pretepali so se v lokalih in na prireditvah

Prometne nesreče, tudi tiste s pobegi in takšne, kjer so se vozniki srečevali z divjadjo, so bile stavni del urnika konjiških policistov v minulem tednu. Med drugim so jih občani dvakrat opozorili tudi na gibanje sumljivih oseb in sicer na Zbelovski gori in v Draži vasi. V prvem primeru sta bila domnevna tatova oziroma vlomilca opažena v sivem Renaultu Laguni celjskih registrskih oznak, v drugem pa v rdečem Renaultu Capturju s hrvaškimi tablicami.

Povišanim temperaturam primerno ni manjkalo alkoholno podkrepljenih razgretežev, ki so na plano prišli bolj ob koncu tedna. V Konjicah so na naši prireditvi zapele pesti. Izid med pretepačema je bil neodločen, obema so spisali plačilni nalog.

Tega sta dobila tudi gosta v lokalu, ker sta si skočila v lase. Enega od njiju bodo nagradili tudi z odločbo o prekršku, saj je imel pri sebi predmet, ki ga zakonodaja določa kot nevarnega.

Patrulja je morala tudi v Zreče, kajti na gostilniški terasi se je steplo nekaj gostov. Ko bodo ugotovili vse udeležence, morda pa tudi razloge za ravsanje pred drugimi gosti, bodo njihove zapise pozorno prebrali še na tožilstvu v Celju.

Nekoliko preveč nabrušen jezik pa je imel pijani Konjičan, ki je nekaj krepkih povedal svoji mami, kar pa policistom ni bilo všeč, pa so mu izdali račun za nespoštljivo vedenje.

Policiste tudi zanima, kdo je bil srboritež, ki se je na avtocestnem počivališču v Spodnjem Grušovju lotil občana in ga lažje ranil. Ko ga dobijo, bo razloge za takšen izbruh jeze moral pojasniti tožilcem in sodniku.

Ob bok naštetemu dodajmo, da so jo v sobotnem večeru skupila tudi vhodna vrata večstanovanjskega bloka v Konjicah. Koga so motila in zakaj, pa bodo najbrž ugotovili do konca tedna.