KONJIŠKA KRONIKA Premikajoči se kamni in čiščenje cest

Konjiški policisti minuli teden dni res niso sedeli križem rok, saj se je v njihovih evidencah znašlo kar 25 dogodkov, ki jih je vredno zapisati. Še vedno je bilo precej nevšečnosti na cestah, tudi štirje primeri nesreč s pobegom povzročiteljev.

Občan iz okolice Konjic je potrkal na vrata policijske postaje in hitel razlagati, da mu znanec pred hišo grozi, da mu bo nekaj naredil. Policiste je rotil, naj kaj storijo, in so si vse lepo zapisali ter s kazensko ovadbo vred poslali tožilcem.

Pri grožnjah pa ni ostalo v Spodnjem Grušovju, kjer je prepir prerasel v pretep, tisti z več buškami je stopil do zdravnika, ki mu je lažje rane oskrbel, nato pa dvignil telefon in policistom, ki že pišejo ovadbo, vse razložil.

Prestavljanje kamnov je v tem delu države kar pogost pojav. V Dobrovljah se je s pomočjo soseda premaknil mejni kamen med posestvoma, domnevno oškodovani je zadevo prijavil, a dobil napotek, naj primer uredi z zasebno tožbo.

Bolj nevarno je bilo v Škednju. Tam je voznica treščila v večji kamen, ki se je prav tako premikal z bližnjega pobočja, nato pa obstal na cesti. Kako se je kamen znašel tam, kjer ne bi smel biti, še preverjajo.

V Žičah in Stranicah sta občana čistila zemljino s ceste, kar ni bila posledica kakšnega plazu, temveč sta to morala storiti, potem ko so ju izsledili policisti, saj sta z navoženo zemljo umazala vozišče, kar je lahko precej nevarno. Oba sta se izvlekla z opozorilom, kar se je zgodilo tudi nesojeni ljubiteljici glasbe v Konjicah, ki je menila, da mora svoj glasbeni okus deliti s sostanovalci, ki pa niso ravno izkazali razumevanja za takte, ki so jim tresli stene.