KONJIŠKA KRONIKA Pozabljeni denar se ni vrnil, mejni sosedski spor

Konjiški policisti so minuli teden imeli bistveno manj dela na cestah, saj so zabeležili le eno prometno nesrečo. S cestami je povezana še nedeljska kraja goriva na avtocestnem počivališču Tepanje kjer so neznanci iz rezervoarja tovornjaka ukradli 400 litrov nafte.

Tokrat zgodba s pozabljenim, ali če hočete, izgubljenim denarjem. Zrečanka ga je pozabila vzeli iz reže bankomata, tisti, ki je prišel za njo, pa se je verjetno razveselil nenadejanega darila. Denarcev ni odnesel na policijo, kot so to storili že mnogi pred njim, temveč jih je pobasal v žep, k policistom pa se je zato zglasila pozabljiva občanka v upanju, da bo vsoto kdaj dobila nazaj.

V prostore policije je prikorakal tudi Konjičan, ko je opazil, da mu je na parkirišču pred Mercatorjem nekdo z ostrim predmetom porisal avto. Medtem, ko policisti pišejo ovadbo zoper neznanega storilca, prijavitelj razmišlja, ali se je komu nemara zameril, oziroma vandalu ni bil všeč ravno njegov avto.

Iz okolice Konjic pa so možje postave prejeli tudi obvestilo, da je občanka prišla navzkriž s sosedi zaradi meje zemljišča. Ker niso ugotovili prekrška, niti kaznivega dejanja, so ji svetovali, da spor s sosedom vendarle rešuje po civilno pravni poti, kajti policija za to nima pristojnosti, pa tudi časa najbrž ne.