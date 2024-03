KONJIŠKA KRONIKA Posnetki za neprave oči, grozil občanki

Stranice, Loče in dvakrat Zreče so bila prizorišča prometnih nesreč, ki so si jih minuli teden ogledovali konjiški policisti, v Špitaliču in dvakrat v Tepanju pa so zabeležili že utečene načine kraje goriva in tovornih vozil. Bilo je še nekaj zanimivejših dogodkov.

Konjiškim policistom je občan prijavil, da ga je na spletu nekdo spravil v zmoto. Zoper storilca bodo ukrepali, a za zdaj se ga še drži oznaka neznanec.

Iz tega vidika bo nekaj manj dela z neko drugo prijavo, ki so jo prav tako dobili policisti v Konjicah. Gre za neupravičeno zlorabo posnetkov, ki jih je prijavitelj predvajal tretjim osebah. S kazensko ovadbo bo nekoliko lažje, kajti prijavitelj natanko ve, kdo je to storil.

Gremo v sosednje Zreče. Tam si je plačilni nalog prislužil nekdo, ki je grozil občanki. Kako, čemu in s čim, nismo izvedeli, so si pa zadevo verjetno kar dobro zabeležili možje postave.

Poglejmo še v Zgornje Laže. Občan je tam pogrešil motorno žago, ki naj bi mu jo nekdo ukradel. Ovadba je že nared, le ime storilca še morajo vpisati.