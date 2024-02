KONJIŠKA KRONIKA Po dva pozabljivca denarja in pretepača

Nedelja in četrtek sta bila za konjiške policiste takorekoč prosta dneva, saj takrat niso zabeležili dogodkov, ki bi jih zajemala policijska statistika. Sicer pa se niso dolgočasili, kajti znova se je poleg kraj, prometnih nesreč in podobnega nabralo nekaj zanimivejših zadev.

Po krajšem premoru smo znova pri pozabljenem denarju na bankomatih. Konjičani ga imajo očitno dovolj, ali pa so preveč raztreščeni in ga puščajo tam, kjer je v dosegu nepridipravov. Tako sta poštena občana na policijsko postajo minuli teden prinesla po sveženj bankovcev. Prvega je lastnik pozabil v reži bankomata pri konjiški NKBM, drugega pri Tuš Kei v Zrečah, oba čakata na pozabljiva lastnika, ti tokrat ne smeta pozabiti na dokazila.

Potniki na železniški postaji v Dolgi Gori in gostje lokala na Stranicah so bili nehote priča filmskim pretepaškim prizorom. Na postaji je nasilnež udaril in zbrcal občana ter si prislužil kazensko ovadbo, v gostilni pa vsebina podrobnosti zamahovanja s pestmi in brcanja niso znane. Eden od udeležencev jo je skupil, drugega bo doletel ustrezen ukrep.

In še primer Konjičanke, ki bo le še spodbudil nezaupanje do raznoraznih mojstrov, te pa je tako ali tako silno težko dobiti. Avgusta je plačala izvajalcu, ki je nekaj sicer postoril, nato pa izginil in ga ni od nikoder več. Policisti temu pravijo goljufija, papirju, ki ga bo dobil izvajalec, pa kazenska ovadba.