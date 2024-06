KONJIŠKA KRONIKA Plačal s ponarejeno kartico, skupilo jo je golf igrišče

Skoraj ne mine teden, da ne bi konjiški policisti obravnavali kraje goriva. V Tepanju in Spodnjem Grušovju so neznanci iz tovornjakov skupaj izčrpali 940 litrov nafte. Zapisali so si tudi prometne nesreče v Spodnjem Doliču, Boharini in Vitanju. V dveh primerih sta se voznika znašla v bolnišnici, v enem pa bo potrebno popravilo ograje.

V okolici Konjic je naslednje bližnje srečanje z divjadjo imel voznik, ki zdaj išče kleparja, policija pa ugotavlja, da je srna pobegnila. Voznik je dobil obvestilo o odstopu primera, srna pa nič.

Nič ali pa še manj je dobila tudi občanka iz okolice Vitanja. Preko spleta je vlagala v kripto valute, a je je nekdo, ki si je nadel lažni profil, lepo potegnil za nos. Kdo ve, morda ga pa ujamejo.

Svojevrsten način plačevanja si je omislil tudi možakar, ki je s ponarejeno plačilno kartico, last konjiškega podjetja, na dveh bencinskih servisih poravnal računa v znesku okoli 580 evrov. Za takšne reči policisti izdajajo kazenske ovadbe, ki jih nato tožilcem zlagajo na mize.

V Škalcah se je nekdo lotih dveh vozil za golf, znesel se je tudi nad zeleno površino in družbo Zlati grič oškodoval za določen znesek. Ne vemo, kolikšen, bodo pa to verjetno vedeli tožilci, ki že pričakujejo ovadbo.