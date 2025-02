KONJIŠKA KRONIKA Pijan nadlegoval trgovko, v rožicah tudi traktorist

Kar tri poskuse vlomov v osebna vozila so konjiški policisti obravnavali v prejšnjem tednu in sicer v Žičah ter dvakrat v Konjicah. V vseh primerih so bili lastniki gmotno oškodovani. Omenimo še krajo smučarske opreme na Rogli. Brez nje je ostala hrvaška smučarka.

Običajno morajo policisti pijane kršitelje zvleči iz gostinskih lokalov, tokrat pa je bilo malo drugače, saj so morali v trgovino. Tam je občan, ki ga je imel nekaj pod kapo, verbalno nadlegoval trgovko. Tej njegovo početje ni bilo nič kaj všeč, na plano ni želel, pa so mu pomagali možje postave, na dogodek pa ga bo še nekaj časa spominjal plačilni nalog, ki so mu ga ob slovesu potisnili v žep.

Alkoholno pogojena je tudi naslednja zgodba iz okolice Loč. Za spremembo so policisti na cesti namesto avtomobila ustavili traktor in vozniku odredili alkotest. Skupaj je spravil skoraj miligram, zato se je od svojega traktorja zaenkrat poslovil, če pa ga bo dobil nazaj in kdaj še vozil, pa bo v kratkem odločil sodnik.

Manj dela so varuhi zakona imeli z domnevno goljufijo, ki jo je prijavila občanka. Zatrjevala je, da jo je storilec ogoljufal pri prodaji vozila in to za večjo vsoto. Ker vedo, s kom imajo opravka, s pisanjem kazenske ovadbe ne bo težav, tožilci pa bodo presodili, če je zadeva zrela tudi za kazenski pregon.