KONJIŠKA KRONIKA Pijan grozil v mestu sreče

Kar deset prometnih nesreč, od tega dve s pobegom, v dveh primerih pa je šlo za trčenje z divjadjo, so konjiški policisti obravnavali v minulem tednu. Pohvalijo se lahko s prijetjem četverice Romunov, ki so v soboto v Zrečah vlomili v Telekomovo poslovalnico, medtem ko za tatovi, ki so v Vitanju ukradli avtomobilsko prikolico mariborskih registrskih oznak, še poizvedujejo.

Navkljub mnogim opozorilom si ljudje še vedno težko zapomnijo, naj ne nasedajo kvazi električarjem ali kvazi telekomunikacijskim delavcem in tovrstnim tičem, ki jih z leporečenjem zamotijo in zatem okradejo, kar je pred kratkim občutil starejši par iz okolice Konjic. Takšna opravila izvajalci običajno vnaprej najavijo.

Podobne so tudi prevare s spletnim mešetarjenjem in spet so največkrat žrtve starejši občani. Tako je neznanec naplahtal Vitanjčana, da ima v aplikaciji Coin Market nekaj denarja, zato naj si jo prenese na računalnik. Oškodovanec mu je za storitev tudi plačal, denarja pa seveda od nikoder.

Skoraj enako se je zgodilo občanu v Draži vasi, ki je po spletu naročil izdelke iz tujine in jih tudi plačal na lažni račun, zneska in blaga pa do danes še ni videl.

Pravimo, da so Zreče so mesto sreče, te pa konec tedna ni imel domačin, saj se je nanj spravil pijani občan in mu grozil. Nič kaj prijeten položaj so skušali razrešiti možje postave, a se vrli kršitelj ni dal kar tako in se ni umiril. Potem jim je bilo vsega dovolj in priskrbeli so mu penzion v prostorih za pridržanje. Koliko ga bo to stalo, bo izvedel iz papirjev, ki bodo prispeli skupaj z drugimi ukrepi.