KONJIŠKA KRONIKA Pes napadel občanko, nočni gostinski veseljaki

Spremembe v prometu so se v minulem tednu odrazile tudi pri delu konjiških policistov. V dve od štirih prometnih nesreč so bili vpleteni vozniki električnih skirojev. Tretja nesreča se je zgodila zaradi nepravilne strani vožnje, četrta pa zaradi prevelike hitrosti.

Nov primer, kako lastniki ne bi smeli skrbeti za svoje štirinožce, zlasti ko gre za večje pasme, ki že po svoji pojavi zbujajo strah. V Konjiški vas je velik rjav pes ugriznil sprehajalko v roko. Morala je k zdravniku, policisti pa so se podvizali in hitro izsledili lastnika. Čaka ga odločba o hitrem postopku, o vedenju njegovega ljubljenčka so že obvestili veterinarsko upravo, kar praviloma ne pomeni nič dobrega. Pes, ki je povzročil težave, se je nekaj dni najbrž potihnil v svoj kot, medtem ko je lastnik razmišljal, kaj mu je z njim storiti.

Možje postave so se ukvarjali z veseljaki v konjiškem gostinskem lokalu, ki so prekoračili odpiralni čas. Tudi lastnika lokala ne čaka nič prijetnega, ko bo pristojni inšpektorat spisal odločbo o prekršku. Za glasne goste, ki okoliškim stanovalcem niso privoščili nočnega miru, pa so že poskrbeli.

In še primer, ki jih bo v prihodnje gotovo še veliko več. Iz Tepanja so prijavili, da po naselju tava neznana starejša ženska, ki se je verjetno izgubila. Patrulja je kmalu uvidela, da občanka boleha za močno demenco, ker pa so na kraju ugotovili identiteto, so lahko poklicali svojce, da so jo prišli iskat.