KONJIŠKA KRONIKA Opozorilo o glasbenih preferencah je razumel

V minulem tednu konjiški policisti na cestah niso imeli veliko dela. Vozniku v Zrečah, ki je pretiraval s popivanjem, so vzeli vozniško dovoljenje, v Spodnjem Doliču pa so zabeležili prometno nesrečo s samoudeležbo. Kršitelju, ki se je z avto znašel zunaj vozišča, so napisali plačilni nalog.

Najprej v svet glasbe. Ta je v Tepanju zaznamovala prvi julijski dan. Veseljak si ni mogel kaj, da ne bi svoj glasbeni okus delil z okolico, kjer pa ni naletel na razumevanje. Še manj so se ga trudili razumeti policisti, je pa sam hitro razumel, kam to pelje, zato je zaleglo samo opozorilo.

Če bo možem postave padel v roke, se opozorila ne more nadejati neznanec, ki je v Konjicah polomil okrasno letev na vratih osebnega vozila. Njegov lastnik se zdaj skuša spomniti, ali se je komu kdaj zameril – če ne za kaj drugega, pa vsaj za to, da bi organi pregona vedeli, kje začeti preiskavo.

Seznam tistih, ki so se pustili naplahtati spletnim goljufom, je od minulega tedna daljši še za Konjičana, ki je na internetu nekaj prodajal, kupcu pa kdo ve zakaj zaupal dostop do spletne banke. Kupčije seveda ni bilo, pa tudi bančni račun je zdaj prazen.

Vročina v nedeljo še ni dovolj popustila. Vsaj ne toliko, da bi ne vplivala na že tako razgrete glave. V okolico Loč se je pripeljala patrulja, da bi videla, zakaj kršitelj grozi dvema občanoma, da ju bo nabunkal, da bosta morala iskati pomoč v kateri od zdravstvenih ustanov. Za začetek bo dobil kazensko ovadbo, ali bo ta zalegla, da groženj le ne bi uresničil, pa bo znano kmalu.