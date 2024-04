KONJIŠKA KRONIKA Odklenjena hiša in ukradeni ključi, gost zabave zgrabil prijavitelja

Zadnji delovni teden policistov na Konjiškem se je nabralo več dogodkov, s katerimi možje postave nimajo pogosto opravka.

Še dolgo si bo lase pulil Konjičan, ki je lahkomiselno pustil odklenjeno hišo. To je izkoristil barabin in ukradel kar 28 tisočakov gotovine. Podobno se kmalu utegne zgoditi drugemu občanu, ki mu je iz ključavnice vhodnih vrat nekdo ukradel šop ključev.

Na Zbelovsko goro so se možje v modrem napotili zaradi očitno zelo hudega spora med očetom in sinom. Ustrezen ukrep je doletel očeta.

Še vedno pa se na sedežu konjiške policijske postaje sprašujejo, kateri umetniki in zakaj je v nočnih urah na avtobusu prebarval registrsko tablico, odbijač in priklop.

Za glasbeno pretepaški vložek v naši kroniki se je potrudila skupina veseljakov na zasebni zabavi. Prijavitelj je policistom razložil, da mu zvrst glave, zlasti pa njena jakost, ni prav nič všeč. Kršitelja so razveselili s plačilnim nalogom, a to ni bilo povšeči enemu od gostov zabave, ki se je zapodil v prijavitelja in še sam dobil položnico z zneskom in obrazložitvijo, zakaj jo mora poravnati.

Še občutno višji znesek pa je nekomu uspelo dobiti s tem, ko je zlorabil osebne podatke občana Konjic in z družbo Telekom sklenil pogodbo za nekaj manj kot 1100 evrov