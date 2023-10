Konjiška kronika: Ni mogel dočakati odprtja lokala, drugi kradel buče na njivi

Konjiški policisti so v zadnjem tednu dni imeli v delu kar šest prometnih nesreč z gmotno škodo in še dva primera občanov, ki menita, da lahko avto peljeta tudi brez veljavne vozniške, zato so jima vozili zasegli.

Pivci so lahko zelo neučakani, o tem govori primer iz Konjic, ko je nekdo vlomil v gostinski lokal, ki zaradi obnove začasno ne obratuje. Očitno ga je minilo potrpljenje, čakajoč, da bo znova odprt, pa je vlomil in odnesel žgano pijačo in cigarete.

Že nekajkrat smo poročali o neznancu, ki se pretvarja, da je uslužbenec telefonskega operaterja in z oškodovanci sklepa pogodbe. Opozorila bržčas ne pridejo na vsa ušesa, ta teden so mu v Ločah in Konjicah nasedli trije.

Skoraj ne mine teden, da ne bi vpisali kršitev javnega reda in miru zaradi neprimernega obnašanja na javnem mestu. Nedostojno vedenje v enem najlepših slovenskih mest je vredno vsega zgražanja, to vedo tudi policisti, ki so kršiteljema in kršiteljici rade volje postregli s plačilnimi nalogi, enemu pa so zagotovili še penzion v prostorih za pridržanje.

Verjame naj, kdor lahko, a tudi to je delo policistov. V Križevcu so prijavili, da je nekdo z njive ukradel več buč. Možje postave bodo spisali poročilo tožilcem, ti si bodo mislili svoje, če pa jim nepridiprav pade v roke, pa si bo sam lahko izračunal, koliko ceneje bi ga prišlo, če bi buče preprosto kupil v prvi trgovini ali na tržnici.

Končujemo znova z dogodivščinami štirinožcev, ki pa vselej niso zabave. V Spodnjem Grušovju sta psa napadla drugega psa in lastniku zagotovila odločbo o prekršku, ki ima seveda tudi finančno ozadje. V Stranicah je pes napadel občanko in jo ugriznil v roko in hrbet. Tega gotovo ni bil vesel lastnik, ki bo šel po isti poti, kot prejšnji, s tem da lahko računa tudi na kakšno odškodninsko tožbo. V okolici Zreč pa se je slabo končalo za hišnega ljubljenčka, ki ga je nekdo ustrelil. Žival je poginila, za storilca so že pripravili kazensko ovadbo.