KONJIŠKA KRONIKA Nepovabljeni na zaključek, znani zmikavt po rdeče vino

Poleg številnih prometnih nesreč so konjiški policisti v minulem tednu iskali tudi tistega, ki je na pokopališčih v Slovenskih Konjicah, Ločah, Zrečah in Stranicah vlomil v svečomate. Povzročil je večjo gmotno škodo, sveče pa ga seveda niso zanimale.

V Spodnjem Grušovju je svoj konec storila srna, ki je pritekla na cesto, ko je po njej pripeljal avto. Voznik se nesreči ni mogel izogniti, ima pa škodo na vozilu in preglavice s popravilom.

Iz Sparovega konjiškega marketa so prijavili, da jim je domačin, ki ga sicer dobro poznajo, ukradel dva litra rdečega vina. Policisti ga bodo že našli in mu razložili, da takšne stranke pač niso dobrodošle, sploh pa ne v veselem decembru.

Enako bi lahko rekli tudi za občanko iz Kostanjevice na Krki, ki si je tistega dne na parkirišču pred stanovanjskim blokom v Konjicah privoščila nekakšen koncert na prostem, in je v svojem avtomobilu preizkušala zmogljivost zvočnikov in potrpežljivost stanovalcev, ki jim je kratila spanec. Razumevanja niso pokazali niti policisti. Za spomin so ji v torbico potisnili plačilni nalog.

Z glasbo je delno povezan tudi naslednji dogodek. V športni dvorani v Zrečah je podjetje priredilo zaključno zabavo, a samo za zaposlene, tega pa nikakor niso mogli razumeti nepovabljenci, ki so jih varnostniki ustavili na vhodu. Dva sta z nedostojnim vedenjem tudi pretiravala, še pred prihodom mož postave so urno izginili v noč, a tudi njih bodo našli.

Se pa k sreči najdejo tudi pošteni ljudje. Konjičanka je z avtom treščila v sosedov steber in ga poškodovala. Poklicala je policiste, ti pa so napisali obvestilo. Na postajo pa se je zglasil občan dokumenti in denarjem, ki ga je našel blizu hotela Dravinja. Izdali so mu potrdilo o prevzemu in mu najbrž tudi namenili kakšno toplo besedo.