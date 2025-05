KONJIŠKA KRONIKA Namesto kupnine prazen račun, preglasno proslavljanje zmage

Prazniki so očitno utrudili kršitelje, ki v zadnjem tednu niso povzročili toliko neprijetnosti, zato so tudi konjiški policisti imeli manj dela. Nekaj posebnosti pa je vendarle bilo.

Novodobni goljufi so veliko učinkovitejši od starodobnih, saj delujejo na spletu, kjer se zlasti pred neveščimi veliko lažje skrivajo. Njihove tarče so večinoma lahkoverni, kot je pred dnevi bil Konjičan, ko je na internetu prodajal izdelek. Ko se je kupcem dogovarjal za plačilo, mu je očitno zaupal preveč bančnih podatkov, tako da mu je ta z računa pobral denar, ne pa nakazal kupnine.

Tepanje so že zaradi gostote prometa pogosto prizorišče neljubih dogodkov, zdaj je statistiko obogatila še voznica, ki je peljala po levem voznem pasu. Kajpak je tam trčila v nasproti vozečega, nakar je avto vrglo še v odbojno ograjo in prometni znak. Nekaj škode bo treba poravnati, za začetek so ji napisali plačilni nalog.

Dan zmage so v petek slavili povsod, še posebej glasno pa je to počenjal krajan v Vešeniku pri Konjicah. Aparat je naravnal na tolikšno jakost, da so zvoki prišli do policijske postaje. Patrulja je od blizu prisluhnila veseljačenju, pogovor z nesojenim DJ-jem je zalegel, zato so mu izrekli zgolj opomin in odnesli pete.