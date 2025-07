KONJIŠKA KRONIKA Molili, da bi ukradli denar, izpraznili novo hišo

S prometnimi nesrečami so se konjiški policisti v minulem tednu ukvarjali v Slovenskih Konjicah, Draži vasi, na Padeškem vrhu in dvakrat v Zrečah, v Zbelovem in Dobrnežu pa je voznikoma pred kolesa skočila divjad. Poletju primerno so beležnice policistov polnili še drugi dogodki.

Vlomilce kot kaže zelo privabljajo sakralni objekti, tokrat so si prišli ogledat notranjost špitališke cerkve. Molili so, da bi našli kaj denarja, kar jim je naposled tudi uspelo, spotoma so še nanesli nekaj škode.

Iz Zreč so poklicali in dejali, da se po naselju potika kdo ve čigav pes, kar občane zelo moti. Če je bil štirinožec čipiran, bodo lastnika hitro našli in mu izdali račun za nenadzorovan sprehod hišnega ljubljenčka.

Tudi nekaj izgubljenih predmetov imamo. Občanka je nekje v Konjicah pogrešila Samsungov mobilnik, občan pa potni list. Oboje je relativno enostavno izslediti – telefon najdejo po registracijski števili ali lokaciji, potni list pa vsebuje toliko podatkov, da ni dvoma o lastniku. Samo najti se še mora dokument.

Sveta jeza pa je zgrabila lastnika nove in nenaseljene stanovanjske hiše v Zrečah, saj bo moral še enkrat kupiti toplotno črpalko, gospodinjske aparate in stroje ter nekaj inventarja. Vse to so mu odnesli neznanci, ki jih bodo ovadili, če jih bodo seveda ujeli.