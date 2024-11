KONJIŠKA KRONIKA Mešanec ugriznil poštarja, ukradli žago za rezanje grmičevja

Konjiški policisti so zadnji teden lahko kar malce počivali, saj kar tri dni niso imeli dogodkov, kjer bi morali posredovati. In kar je še bolj nenavadno, je bil zadnji vikend povsem miren. Bilo pa je nekaj manjših dogodkov.

Najprej pripetljaja, ki sta povezana z živalmi. Nič novega ni, če pes ugrizna človeka. Prav tako ne, kadar ugrizne poštarja. In prav to se je pripetilo vestnemu prinašalcu pošte v Spodnjih Prelogah, ki mu je manjši mešanec pustil odtis zobovja. Če bodo našli lastnika štirinožca, mu bodo že zastavili kakšno vprašanje, saj žival ni bila pripeta. Če pa bi bila, bi ga verjetno z istim tonom podobno spraševali varuhi pravic živali.

Druga živalska se ni končala dobro. Za divjad, ki je skočila pred avtomobil na cesti proti Draži vasi, je bilo srečanje usodno, voznika z razbitim avtom pa čakajo sitnosti s popravilom in uveljavljanjem škode.

Policiste tudi zanima, koga na začetku zime skrbi, kako bo spomladi rezal grmičevje in to tako močno, da je v okolici Stranic iz vozila občanki ukradel motorno žago. Morda pa z njo le ne bo rezal in ima kakšne druge načrte, kar bo pojasnil, ko ga bodo zasliševali. Toda lastnica se je od žage bržčas dokončno poslovila. Če pa se bo od vozniškega dovoljenja moral posloviti tudi mojster volana, ki so ga pijanega ujeli sredi Konjic, pa bo odločalo sodišče. Za zdaj je ukrep le začasen.