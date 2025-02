KONJIŠKA KRONIKA Lov za prodajalci posode, ki fotografirajo

Po dve smučarski in prometni nesreči sta minuli teden napolnili statistiko konjiških policistov, ki so si vsaj med vikendom lahko malo oddahnili, kajti njihovo posredovanje ni bilo potrebno. Še največ opravkov so imeli s sumljivimi neznanci, ki so se potikali po Konjicah in okolici, občani pa so bili dovolj budni.

Najprej povejmo, da so že v začetku tedna neznanci na Mali gori vlomili v gozdarski traktor in ga dodobra izpraznili. Večinoma so odnesli gozdarsko orodje. Odsotnost lastnice stanovanjske hiše v okolici Zreč so nepridipravi še isti dan izkoristili za krajo nakita.

Nato so bili v Konjicah opaženi sumljivi neznanci, ki so bodisi fotografirali naokoli ali pa prodajali posodo. Dan kasneje so se nenavadni ponudniki posode pojavili v Ločah, kar policistom ni ostalo skrito in so vozilo kmalu tudi ustavili. Pri dveh tujcih so našli posodo in posteljnino, pa so poklicali uslužbence finančne uprave, ki jima niso obračunali davka, temveč so ukrepali po zakonu.

Kmalu zatem so opazili, da se po Tepanju potepata še dva sumljiva tiča, ki nista potrkala pri durih, temveč sta skozi terasna vrata očitno namenila vlomiti v hišo. Videl ju je oškodovankin sin, zato sta se naglo pobrala do avta, ki ju je čakal v bližini in skupaj z voznikom pobegnila. Ukradla nista nič, sta pa malo polomila vrata.