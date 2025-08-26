KONJIŠKA KRONIKA Kradli in vračali denar z bankomatov

Konjiški policisti so v minulem tednu znova imeli v delu nekaj več prometnih nesreč, večinoma so se končale z izdajo plačilnih nalogov. Tokrat pa so bila v ospredju kazniva dejanja, ki jih kazenski zakonik opredeljuje kot zatajitve.

Nasprotni pojem od zatajitve se imenuje poštenost in to vrlino ima Konjičan, ki je tistega dne v reži bankomata našel 50 evrov, jih prinesel policistom in jim prepustil iskanje raztresenega lastnika.

Žal pa se je še istega dne pozabljivost pripetila Konjičanki, ki pa ni imele te sreče. Njenih nekaj več kot sto evrov je v žep pobasal nekdo, ki mu ni mar za težave drugih. Če ga policisti izsledijo, se bo potil pred tožilci in sodniki.

Tožilci se bodo ukvarjali še s primerom zatajitve v Resniku, ko naznanjeni ni hotel lastniku vrniti ključev vikenda na Rogli. Kaj sta imela protagonista, da je prišlo do tega, bodo preiskovalci kmalu izvedeli

Policisti so konec prejšnjega tedna na osnovi prijavi posumili, da bi za nekaj podobnega lahko šlo tudi s prenosnim telefonom, a so ugotovili, da ne gre za kaznivo dejanje, poročilo tožilcem so kljub vsemu napisali.

In znova smo pri spletnih goljufijah. Tokrat je nasedel občan iz Bezine, ki mu je neznanec po telefonu nekako uspel dopovedati, da ima na računu kripto valut večji znesek in bi mu ga zdaj izplačali, pa nimajo dostopa do njegovega računalnika in spletne banke. Ko jim je to omogočil, so mu kajpak pobrali še tisto, kar je imel na računu