KONJIŠKA KRONIKA Kradli avtomobile in z njih

Minuli teden so se konjiški policisti najbolj ukvarjali z avtomobili. Ne gre zgolj za prometne nesreče, temveč za nepridiprave donosnejše posle. Tako so neznanci v štirih dneh ukradli kar dve vozili. Najprej je s parkirišča stanovanjskega bloka v Zrečah izginil 14 tisočakov vreden BMW, nato je v Slovenskih Konjicah lastnik ostal še brez dva tisočaka vrednega clia. S tem pa težav s štirikolesniki še ni bilo konec.

Kdor ne zna ukrasti vozila ali pa celega ne potrebuje, se bo zadovoljil tudi z demontažo posameznih delov, ki so bodisi dragi, bodisi težko dobavljivi. Razlogi za krajo pa so povsem enaki, kot če bi avto odpeljali.

A začnimo s traktorjem. V Stenici ga je lastnik preko noči pustil v gozdu, kar je zjutraj močno obžaloval, ko je ugotovil, da mu manjka več delov. Ko je vse skupaj seštel, jih je bilo za okoli 2000 evrov.

Da manjka zadnje levo kolo, je ugotovil tudi lastnik osebnega avtomobila v Zrečah. Škode je za 300 evrov in še dobro, da je krajo opazil. V nasprotnem bi bila škoda še veliko višja.

V isti predalček gre tudi tatvina goriva iz tovornjaka v Spodnjem Grušovju. Koliko ga tatovom uspelo prečrpati, naši viri ne navajajo, a tudi tu velja, da je šofer k sreči pravočasno videl, da je števec za gorivo nekam nizko, sicer bi lahko ostal na cesti.

V vseh navedenih primerih bo podana kazenska ovadba zoper neznane storilce.

Končajmo z dogodkom, ki sodi na področje javnega reda in miru, in ni prav nič zabavne narave. Konjiška zasebnica je na pomoč poklicala policiste, saj se je v njeni pisarni znašel partner delavke, ki ji je tega dne vročila izredno odpoved. Kaj vse ji je povedal, bi verjetno težko zapisali, zato bo dovolj, da omenimo kričanje in zmerjanje. Žal pa tudi takšne kaznujejo z ustrezno valorizirano odločbo o prekršku.