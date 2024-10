KONJIŠKA KRONIKA Kradla v svoji trgovini, jazbec pod kolesa

Konjiški policisti so minuli teden imeli v delu voznika traktorja, ki je vozil brez vozniške, po lokalni cesti pa je za seboj vlekel hlode. Ujeli so tudi šoferja, ki je navkljub temu, da mu vozniška zaradi zdravstvenih omejitev ni več veljala, sedel za volanom tovornjaka.

Zaman so nenehna opozorila na previdnost pri barantanju z denarnem po spletu. Na konjiško policijsko postajo je prišla razočarana občanka in razložila, kako si je z neznancem dopisovala po massengerju, pri tem pa sproti še kupovala bitcoin kupone in mu posredovala njihove kode. Ko je neznanec zahteval plačilo visoke takse, se ji je posvetilo, da jo je potegnil za nos. Nekaj dela bodo zdaj imeli preiskovalci.

Ne dogaja se pogosto, se pa kdaj zgodi. Varnostnik v zreškem Šparu je pri tatvini zalotil tam zaposleno trgovko. Patrulja se je prepričala, da si je delavka dejansko oprtala nekaj artiklov, ki jih je nameravala ukrasti. Nespametna poteza jo bo zdaj veljala kazenske ovadbe, najverjetneje pa tudi službe.

Vajeni smo, da voznikom v gozdnatih predelih pred avtomobile skačejo srne, zajci, lisice, tudi medvedi, le redko pa se za prečkanje vozišča izven označenega prehoda odloči jazbec. In prav to se je zgodilo vozniku v Ločah, ki ima zdaj razbito vozilo in potrdilo policistov, ki so primer odstopili veterinarski upravi.