KONJIŠKA KRONIKA Izgubljene kartice, osušeni rezervoar

Pri delu konjiških policistov se že pozna, da prihajamo v počitniške dneve, ko si nekaj odmora praviloma vzamejo tudi nepridipravi in kršitelji. Povsem brez njih pa vendarle še ni šlo.

V Draži vasi se je policistom v naročje pripeljal mopedist in imeli so kaj početi z njim. Naj se je še tako trudil, jim vozniškega dovoljenja ni mogel pokazati, saj ga ni imel. S tem si je nakopal nekaj preglavic, saj bo v kratkem razmišljal, kako naj odgovori na obdolžilni predlog, policisti pa so nekoliko več dela imeli tudi z njegovim mopedom, ki so mu ga seveda zasegli in so ga morali spraviti na mesto za hrambo.

Občanka je na policijski postaji potožila, da je izgubila osebno izkaznico, zdravstveno kartico, vozniško dovoljenje in še bančni kartici. Možje postave so si to vestno zabeležili, dva dneva kasneje pa se jim je oglasila občanka, ki jim je prinesla črno denarnico, ki jo je našla v Konjicah. Ali sta dogodka povezana, ne vemo, če sta, pa toliko boljše za občanko, ki je prijavila izgubo.

Niti ta teden ni šlo brez kraje goriva na počivališču Tepanje. Znova so se neznanci spravili ta tovornjak in ga izsušili. Oškodovanec je prijavil, da je iz rezervoarja izginilo približno 135 litrov nafte, kar je glede na prakso zaokroževanja dokaj natančen podatek. Kako je izračunal manko goriva, ve le sam, če pa ga bo kdaj dobil nazaj – tega pa ne ve nihče.