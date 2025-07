KONJIŠKA KRONIKA Izgubljali in vračali denarnice, pogrešili soseda

Minuli teden so na Konjiškem izstopali vlomi v sakralne objekte. Tako so storilci poskušali vstopiti v vitanjsko, zreško in žičko cerkev, a so zgolj nanesli nekaj gmotne škode. V Ločah, kjer jim je uspelo priti v notranjost, pa niso ukradli ničesar. Policisti so zabeležili pet prometnih nesreč in dva primera trčenja z divjadjo, ter še nekaj drugih dogodkov.

Prednost namenimo pozitivnim pripetljajem. Konjičan je na območju Celja našel denarnico, ki pripada tujemu državljanu. Prinesel jo je na postajo, postopek pa veleva, da je v takšnih primerih potrebno obvestiti pristojno veleposlaništvo, tam pa že vedo, kako in kaj naprej.

Na počivališču Zima je motoristično torbico s celotno vsebino našla občanka in jo ravno tako prinesla na policijo, ki z iskanjem lastnika ne bo imela večjih težav.

Da tovrstnih opravil ne bi prehitro zmanjkalo, je poskrbel občan, ki je prijavil, da pogreša denarnico, izgubil naj bi jo nekje med Konjicami in Celjem. Hkrati upa, da se bo tudi v njegovem primeru našel pošteni najditelj.

Zaskrbljeni sosedje iz Loč pa so prijavili, da že nekaj časa niso videli soseda, ki se niti na klice ne odziva. Bojazen, da je z njim kaj narobe, je bila na mestu, a so policisti pogrešanega našli že naslednjega dne, z njim je bilo vse v redu, morda si je zaželel le malo miru.

Iz Tepanja pa je prišla prijava občana, ki je na dvorišču opazil neznano žensko, ta pa se je čudno vedla. Prišli so policisti in zdravniki, po pregledu pa ugotovili, da je zanjo morda najboljše, če bi o malo pregledali v bližnji psihiatrični ustanovi in tako je tudi bilo.

Nova žrtev spletnih goljufov, ki so se zdaj aktualizirali na dopustovanja, prihaja iz Zreč. Občanka se je odzvala na spletno ponudbo, najbrž je ta bila zelo ugodna, in vplačala letovanje na Hrvaškem, ko pa bi se dopust moral začeti, se je izkazalo, da je šlo za lažno ponudbo. Morda pa policisti izsledijo avtorja potegavščine, tako kot so izsledili malomarnega Konjičana, ki je v naravno okolje odvrgel odpadke. Zdaj ga bodo po strani gledali okoljski inšpektorji.