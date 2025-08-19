KONJIŠKA KRONIKA Grozili in navijali glasbo

Zadnjim toplim dnem primerno je bilo tudi delo konjiških policistov v minulem tednu. V ospredju so bile prometne nesreče, pripetilo se jih je kar osem, ob bok pa jim lahko postavimo kršitve javnega reda in miru.

Začnimo na cesti proti Žičam, na kateri se je znašel šofer tovornjaka, ki tam zaradi predpisov sploh ne bi smel biti, tako kot z avtomobili ni dovoljeno peljati po pločniku. Kaj je storil narobe, so mu napisali v plačilni nalog.

K sodniku bo moral mladostnik, ki je na predelanem mopedu drvel, kot bi bil na dirkalni stezi. K ovadbi so dodali potrdilo z izrednega tehničnega pregleda.

Iz Loč so poklicali in povedali, da je občana na poti domov zdelala alkoholna omama in je obležal vsem na očeh. Svojci so nato poskrbeli zanj, policisti pa so jim razložili, da bo za takšno poležavanje tudi ustrezno kaznovan.

Prestrašena Konjičanka je možem postave potožila, da ji znanec grozi, jo zmerja in zaničuje. Kaj pomenijo izrazi, ki jih je uporabil, bo moral povedati sodniku.

To velja tudi za neznanega kršitelja iz Škednja, ki je z napadom na telo in življenje ustrahoval domačina. Primer bo šel naravnost na tožilstvo.

V Križevcih je tistega dne veseljačil domačin in z glasnim navijanjem priljubljenih viž dal vsem vedeti, da slavi rojstni dan. Pa so prišli še policisti in mu voščili z opozorilom, naj vendarle preneha, vesel pa je bil tudi njihovega darila, saj so ga prihranili plačila globe.

V kategorijo glasbenih okusov gre tudi naslednji dogodek iz Konjic. Občanu, ki je v soboto hotel samo malo miru, so po glavi udarjali takti iz sosednjega stanovanja. Tudi tega nesojenega DJ-ja so zgolj opozorili, da bo prihodnjič šlo zares.

In še nov primer finančnega fair playa. K policistom se je s šopkom bankovcev oglasil Konjičan, ki jih je našel v reži bankomata. Denar čaka raztresenega lastnika, najditelj pa bo vsaj nekaj dni imel zelo dober spanec, saj se ni uklonil skominam, ker je tisti dober občutek vreden veliko več.