KONJIŠKA KRONIKA Gost ostal dolžan, skiro dobil noge

Konjiški policisti se tudi v minulem tednu večinoma ukvarjali s prometnimi in delovnimi nesrečami ter tatvinami, v evidencah pa se je znašlo še nekaj drugih dogodkov.

Zaradi primera, kot so ga znova imeli v zreškem Uniturju, turizem najbrž ne bi propadel, so pa takšni gostje gotovo manj zaželeni. Uporabnik hotelskih storitev si je omislil še dodatno storitev, ki pa je nato ni plačal. S tem je Unitur malenkost oškodoval, a če bi vsi ravnali tako, bi panoga ne bila tako donosna, kot še vedno je. Stroški s kazensko ovadbo in potmi na sodišče bodo gotovo izdatno višji, kot je dolgovani znesek.

S Hudinje je lastnik vikenda sporočil, da se je nekdo znesel nad vhodnimi vrati objekta. Škode je za okoli 400 evrov. Policija je tožilstvu poslala poročilo, zaenkrat še brez imena storilca, a slej ko prej bo nekdo sodil v prazen predalček.

Pred konjiškim gostinskim lokalom Tottenbach je gost pustil električni skiro. Ko se je vrnil, ga tam več ni bilo. Gotovo se skiro ni odpeljal kar sam ali pa dobil noge. Komu se je zalepil za prste in podplate, zdaj ugotavljajo policisti, tudi v tem primeru bodo svoje povedali še tožilci.