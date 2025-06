KONJIŠKA KRONIKA Goljufali vsepovprek

Sedem prometnih nesreč, od tega kar štiri s pobegom, so v minulem tednu obravnavali konjiški policisti. Sredi Konjic so ujeli tudi voznico, ki je pregloboko zrla v kozarec. Alkotest ji je nameril 0,91 miligramov alkohola v zraku. Le malenkost manj je napihal voznik v Vitanju. Obema so odvzeli vozniško, z njima se bo v nadaljevanju ukvarjalo celjsko sodišče. Tja bodo morali tudi nekateri goljufi, ki so, ali pa še bodo padli v roke mož postave. Poglejmo nekaj tovrstnih dogodkov.

Zgodba Konjičana, ki mu je neznani spletni goljuf izpraznil bančni račun, ni nova. Pred njim je bilo že veliko takšnih, ki so se pustili naplahtati in so neznancem izdajali zaupne podatke o karticah in šifrah. Opozorila, kot vidimo, ne zaležejo prav veliko.

Obstajajo tudi drugačni goljufi. V Bezini se je krajan dogovoril za izdelavo pohištva po meri, ga tudi plačal, toda omar po enem tednu ni bilo od nikoder, niti po pol leta še ne. Čemu tolikšna zamuda, bo izvajalec zdaj pojasnjeval tožilcem.

V obratni smeri pa gre zgodba iz okolice Zreč, reče pa se ji poslovna goljufija. Podjetniku je dobavitelj goriva le tega dostavil na dogovorjen način, račun pa je ostal neporavnan. Tudi njega bodo celjski tožilci povprašali o zadržkih.

Na Konjiškem pa očitno že zmanjkuje poštenjakov, ki bi najdeni denar prinašali na policijo. Nekdo, ki se je napotil do bankomata, ga je šop bankovcev tam že čakal, saj jih je oškodovanec verjetno v naglici pozabil pospraviti na varno. Če bodo z nadzornih kamer lahko karkoli razbrali, se pozabljivec nemara lahko nadeja svojega denarja.